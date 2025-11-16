Ensemble Vocal Val d’Orbe Collégiale Saint-Hippolyte Poligny
Ensemble Vocal Val d'Orbe Collégiale Saint-Hippolyte Poligny dimanche 16 novembre 2025.
Ensemble Vocal Val d’Orbe
Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny Jura
Gratuit
16:00:00
2025-11-16
Concert
Vivaldi-Gloria, Bach-Messe
Ensemble Vocal Val d’Orbe Suisse
Direction Daniel Meylan
35 membres actifs provenant de la Vallée de Joux élargie, sous la direction de Daniel Meylan œuvrent principalement dans le répertoire baroque et classique.
PROGRAMME CONCERTS D’ORGUE 2025
Association des Amis des orgues Cavaillé-coll de Poligny
-Dimanche 3 août 18h
Christoph BULL, Los Angeles États-Unis
-Dimanche 17 août 18h
Willibald GUGGENMOS, Saint Gall Suisse
-Dimanche 31 août 18h
Stan THEODAS, Genève Suisse
-Dimanche 21 septembre 18h
Journées européennes du Patrimoine –
Rafael FERREYRA, Buenos Aires Argentine
-Samedi 4 octobre 20h
Sietze de VRIES, Groningue Pays-Bas
-Dimanche 16 novembre 16h
VIVALDI-Gloria, BACH-Messe
Ensemble Vocal Val d’Orbe Suisse
Direction Daniel MEYLAN .
Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 28 50 37 hammer.bp@web.de
