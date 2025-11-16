Ensemble Vocal Val d’Orbe Collégiale Saint-Hippolyte Poligny

Ensemble Vocal Val d’Orbe

Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Concert

Vivaldi-Gloria, Bach-Messe

Ensemble Vocal Val d’Orbe Suisse

Direction Daniel Meylan

35 membres actifs provenant de la Vallée de Joux élargie, sous la direction de Daniel Meylan œuvrent principalement dans le répertoire baroque et classique.

PROGRAMME CONCERTS D’ORGUE 2025

Association des Amis des orgues Cavaillé-coll de Poligny

-Dimanche 3 août 18h

Christoph BULL, Los Angeles États-Unis

-Dimanche 17 août 18h

Willibald GUGGENMOS, Saint Gall Suisse

-Dimanche 31 août 18h

Stan THEODAS, Genève Suisse

-Dimanche 21 septembre 18h

Journées européennes du Patrimoine –

Rafael FERREYRA, Buenos Aires Argentine

-Samedi 4 octobre 20h

Sietze de VRIES, Groningue Pays-Bas

-Dimanche 16 novembre 16h

VIVALDI-Gloria, BACH-Messe

Ensemble Vocal Val d’Orbe Suisse

Direction Daniel MEYLAN .

Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 28 50 37 hammer.bp@web.de

English : Ensemble Vocal Val d’Orbe

German : Ensemble Vocal Val d’Orbe

Italiano :

Espanol :

L’événement Ensemble Vocal Val d’Orbe Poligny a été mis à jour le 2025-08-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA