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AGENDA · Noyal-sur-Vilaine

Ensemble vocal Vibrations – Concert Noyal-sur-Vilaine

dimanche 29 novembre 2026 · Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Eglise
Ville
35530 Noyal-sur-Vilaine
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Noyal-sur-Vilaine

Ensemble vocal Vibrations – Concert

Eglise Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:30:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Noyal Diapason vous propose un concert avec l’ensemble vocal Vibrations.   .

Eglise Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02 

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English :

L’événement Ensemble vocal Vibrations – Concert Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – CHATEAUGIRON

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