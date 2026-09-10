Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Ensemble vocal Vibrations – Concert

Eglise Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Noyal Diapason vous propose un concert avec l’ensemble vocal Vibrations. .

Eglise Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Ensemble vocal Vibrations – Concert Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – CHATEAUGIRON