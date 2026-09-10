AGENDA · Noyal-sur-Vilaine
Ensemble vocal Vibrations – Concert Noyal-sur-Vilaine
dimanche 29 novembre 2026 · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Ensemble vocal Vibrations – Concert
Eglise Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:30:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Noyal Diapason vous propose un concert avec l’ensemble vocal Vibrations. .
Eglise Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
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English :
L’événement Ensemble vocal Vibrations – Concert Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – CHATEAUGIRON
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