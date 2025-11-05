Ensemble vocal Volta Vie Violente Mutzig

Ensemble vocal Volta Vie Violente

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez voir Vie, Violence , dirigé par Antoine Hummel et mis en scène par Paul Hummel une performance chorale hybride inspirée de West Side Story et des Demoiselles de Rochefort. Cette création explore les tensions et dialogues entre des univers musicaux contrastés. Portés par les voix des choristes et accompagnés de musiciens, les spectateurs sont invités à un voyage oscillant entre espoir et désillusion. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est

