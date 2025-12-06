Ensembles de flûtes à bec de la Métropole nantaise Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 16:00 – 17:15

Gratuit : oui Entrée gratuite, sans réservation Tout public

Concert réunissant de nombreux ensembles de flûtes à bec issus des six classes de la Métropole nantaise.Au programme : des formations variées, du trio au tutti avec 38 élèves, dans un répertoire très diversifié :musique anglaise et italienne des XVIIe siècles, pièces au style swingué et compositions contemporaines.Au total, environ 35 élèves des classes de Saint-Herblain, Couëron, Grandchamp-des-Fontaines, Orvault, Rezé et Nantes vous inviteront à découvrir les sonorités des flûtes à bec dans toute leur diversité instrumentale (des grandes basses à la sopranino) et la richesse de leur répertoire, du XVIIe siècle à nos jours, avec notamment une création pour de très jeunes élèves.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr