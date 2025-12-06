Ensembles de flûtes à bec de la Métropole nantaise Conservatoire de Nantes Nantes

Ensembles de flûtes à bec de la Métropole nantaise Samedi 6 décembre, 16h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée gratuite, sans réservation

Concert réunissant de nombreux ensembles de flûtes à bec issus des six classes de la Métropole nantaise.

Au programme : des formations variées, du trio au tutti avec 38 élèves, dans un répertoire très diversifié :

musique anglaise et italienne des XVIIe siècles, pièces au style swingué et compositions contemporaines.

Au total, environ 35 élèves des classes de Saint-Herblain, Couëron, Grandchamp-des-Fontaines, Orvault, Rezé et Nantes vous inviteront à découvrir les sonorités des flûtes à bec dans toute leur diversité instrumentale (des grandes basses à la sopranino) et la richesse de leur répertoire, du XVIIe siècle à nos jours, avec notamment une création pour de très jeunes élèves.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

©GARCIA Pascale