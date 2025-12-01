Ensembles de violoncelles Restitution publique d’ateliers Auditorium Maison de la Musique et de la Danse Valence

Ensembles de violoncelles Restitution publique d’ateliers

Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence Valence Drôme

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

Les classes de violoncelle du Conservatoire proposent une restitution publique du travail réalisé lors d’ateliers animés pendant plusieurs semaines par Valentin Catil,

Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

The Conservatoire?s cello classes offer a public restitution of the work carried out in workshops led over several weeks by Valentin Catil,

German :

Die Celloklassen des Konservatoriums präsentieren eine öffentliche Aufführung der Arbeit, die in den mehrwöchigen Workshops unter der Leitung von Valentin Catil entstanden ist,

Italiano :

Le classi di violoncello del Conservatorio presentano una performance pubblica del lavoro che hanno prodotto nel corso di diverse settimane di workshop guidati da Valentin Catil,

Espanol :

Las clases de violonchelo del Conservatorio presentan en público el trabajo que han realizado durante varias semanas en talleres dirigidos por Valentin Catil,

