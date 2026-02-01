EnsembleS ! J1 Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Découverte de la musique de chambre pour les jeunes élèves

Le Festival de Musique de Chambre du Conservatoire Gabriel Fauré « EnsembleS ! » est l’occasion d’une part, pour le public, d’écouter dans des conditions privilégiées des médaillons musicaux de duos, trios ou quatuors. D’autre part, pour les élèves interprètes (1er et 2eme cycles), c’est l’occasion de la découverte de la musique de chambre : jouer ensemble et offrir au public des moments de complicité musicale.

Le répertoire est riche et varié invitant à la découverte ou redécouverte de compositeurs classiques et contemporains.

Programme

Festival EnsembleS 5 février 2026 ; Crédits : CMA5

Dans le cadre du Festival de Musique de chambre du CMA5, le premier volet se déroule au conservatoire Gabriel Fauré avec notamment au programme J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Fauré, G. Delerue, J. Hisaishi et K. Hoffman.

Le jeudi 05 février 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T19:00:00+01:00

fin : 2026-02-05T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-05T18:00:00+02:00_2026-02-05T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Gabriel Fauré et trouvez le meilleur itinéraire

