EnsembleS ! J2 Centre Paris Anim’ Arras PARIS

Découverte de la musique de chambre pour les jeunes élèves

Le Festival de Musique de Chambre du Conservatoire Gabriel Fauré « EnsembleS ! » est l’occasion d’une part, pour le public, d’écouter dans des conditions privilégiées des médaillons musicaux de duos, trios ou quatuors. D’autre part, pour les élèves interprètes (1er et 2eme cycles), c’est l’occasion de la découverte de la musique de chambre : jouer ensemble et offrir au public des moments de complicité musicale.

Le répertoire est riche et varié invitant à la découverte ou redécouverte de compositeurs classiques et contemporains.

Programme

EnsembleS ! Programme du 6 février ; Crédits : CMA5

Dans le cadre du Festival de Musique de chambre du CMA5, le deuxième volet se déroule au Centre Paris anim’ Arras avec notamment au programme D. Chostakovitch, W. A. Mozart, Traditionnel Brésil, A. Villodo, G. Delerue et J. Hisaishi

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



