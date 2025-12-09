Enso Boléro Les Quinconces Le Mans
Enso Boléro
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-09 21:10:00
2025-12-09 2025-12-10
Mickaël Le Mer
Au cours de cette chorégraphie placée sous le signe du cercle (qui représente l’essence même du hip-hop) et du Boléro (qui représente l’essence même de Ravel), huit interprètes entraîneront leurs corps dans une folle farandole éminemment graphique traversée de purs moments de fulgurance. .
