Ensorcelé lecture théâtralisée à la BU Fenouillères Bibliothèque des Fenouillères Aix-en-Provence

Ensorcelé lecture théâtralisée à la BU Fenouillères

Mercredi 21 janvier 2026 de 17h à 18h30. Bibliothèque des Fenouillères 167 avenue Gaston Berger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-21 17:00:00

fin : 2026-01-21 18:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Lecture théâtralisée autour de la magie et des croyances.

À travers une nouvelle de Dino Buzzati, des articles de journaux relatant des faits divers, des interviews de ruraux de la France entière, des extraits des travaux de l’ethnologue Jeanne Favret-Saada, la comédienne Clara Lama Schmit nous fait voyager dans l’intimité des foyers du bocage normand, mais également dans les cœurs de celles et ceux qui veulent et doivent encore croire. Il faut bien croire en quelque chose. Pas possible autrement.

Conception Clara Lama Schmit

Production Le Préau CDN de Normandie-Vire



Dans le cadre des représentations de Sorcières (titre provisoire), de Penda Diouf, mis en scène par Lucie Berelowitsch, à La Criée Théâtre National de Marseille. .

Bibliothèque des Fenouillères 167 avenue Gaston Berger Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 55 39 26

English :

Theatrical reading about magic and beliefs.

