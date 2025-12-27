Entendre chanter les étoiles

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 23:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Venez passer une soirée magique de chant avec la chorale Les Voix-Ci, Les Voix-Là

Entre variété, émotion et harmonie vocale, laissez-vous transporter par un spectacle musical exceptionnel

Retirez vos billets à l’avance PLACES LIMITÉES !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Organisé avec le soutien de la Ville de Fameck.

Partagez et invitez vos amis pour une soirée inoubliable !Tout public

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 6 31 85 29 02 lesvoixci@gmail.com

English :

Enjoy a magical evening of singing with the choir Les Voix-Ci, Les Voix-Là

Variety, emotion and vocal harmony, let yourself be transported by an exceptional musical show

Get your tickets in advance ? PLACES ARE LIMITED!

Children must be accompanied by an adult.

Organized with the support of the City of Fameck.

Share and invite your friends for an unforgettable evening!

L’événement Entendre chanter les étoiles Fameck a été mis à jour le 2025-12-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME