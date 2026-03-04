ENTENDRE LE « NON » – Tartuffe forum, Département du Loiret,

ENTENDRE LE « NON » – Tartuffe forum Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Théâtre-forum pour aborder avec un public adolescent les problématiques liées aux harcèlements et aux violences sexuelles (situation du quotidien, problématiques attachées à l’utilisation des outils numériques et réseaux sociaux, représentations de la femme…) dont ils ne mesurent que trop peu souvent la gravité et les conséquences dramatiques voire tragiques qui peuvent naître de ces actes.

Département du Loiret, Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Théâtre Charbon