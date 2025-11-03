ENTER SHIKARI – LA RAYONNE Villeurbanne

ENTER SHIKARI Début : 2025-11-03 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO (L.2-R-21-11050/11069) en accord avec VERYSHOW Productions présenteDepuis sa formation en 2003 à l’école de St Albans, leur ville natale, Enter Shikari a sorti sept albums : “TAKE TO THE SKIES” (2007), “COMMON DREADS” (2009), “A FLASH FLOOD OF COLOUR” (2012), “THE MINDSWEEP” (2015), “THE SPARK” (2017), “NOTHING IS TRUE & EVERYTHING IS POSSIBLE” (2020) et le dernier en date, “A KISS FOR THE WHOLE WORLD”, qui est sorti le vendredi 21 avril 2023. Les sept albums ont débuté dans le top 5 du UK Album Chart « midweeks », avec « A Kiss For The Whole World » de 2023 qui a finalement permis au groupe de décrocher sa première place au UK Album Chart. Enter Shikari a reçu de nombreuses récompenses et est arrivé en tête de nombreux sondages de lecteurs de magazines, remportant très fréquemment le prix du « meilleur groupe live », ainsi qu’une pléthore de statuettes du « meilleur artiste britannique » et du « meilleur album », décernées par des organismes tels que Kerrang !, Rock Sound, les Heavy Music Awards et NME.Retrouvez Enter Shikari le 3 novembre 2025 à Lyon (La Rayonne) et le 11 novembre 2025 à Paris (Bataclan) !pmr@rpo.net

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69