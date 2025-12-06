Enter The Void W/ Kwartz Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Enter The Void W/ Kwartz

Samedi 6 décembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.7 – 10.7 – 16.05 EUR

Début : 2025-12-06 23:00:00

fin : 2025-12-06 05:00:00

2025-12-06

ENTER THE VOID est un nouveau format pensé pour revenir à l’essence de la techno hypnotique, artistique, exigeante et acérée.

Chaque soirée se veut une expérience unique, guidée au sein d’une architecture sonore minutieusement conçue, où les textures hypnotiques et minimalistes créent une atmosphère propice à la perte de tout repère.



Le 6 décembre, ENTER THE VOID investit le Cabaret Aléatoire pour sa première édition, avec un line-up d’artistes incarnant pleinement cette vision



→ KWARTZ (Berlin PoleGroup)



Originaire de Madrid, Kwartz a fait de Berlin et notamment du Berghain son hub créatif. Producteur reconnu, il publie ses premières sorties sur le prestigieux label PoleGroup en 2013, avant de collaborer avec de nombreux labels internationaux majeurs (SK_Eleven, 47, Mord Records…). Son univers sonore, à la fois brut et mental maintient les dancefloors du monde entier dans un état de tension constante



→ WOLK (Marseille PH4)

Artiste marseillais que l’on ne présente plus et fondateur du collectif PH4, Wolk délivre une techno mentale, précise et percutante, pour la plus grande satisfaction de son public



→ AKAM SECTOR (Radio Flouka)



Activiste sonore depuis une décennie et sampler de génie, Akam Sector dispose d’un arsenal musical varié qui lui permet de distiller des sets intenses, capables de captiver aussi bien les initiés que les néophytes



→ BONNE MINE (Enter The Void Altered)



Avec plus de quinze ans de passion pour la musique électronique sous toutes ses formes, Bonne Mine vous proposera une sélection techno pointue, sombre et groovy .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

English :

ENTER THE VOID is a new format designed to get back to the essence of techno: hypnotic, artistic, demanding and sharp.

German :

ENTER THE VOID ist ein neues Format, das darauf abzielt, zum Wesen des Techno zurückzukehren: hypnotisch, kunstvoll, anspruchsvoll und scharf.

Italiano :

ENTER THE VOID è un nuovo format progettato per tornare all’essenza della techno: ipnotica, artistica, esigente e tagliente.

Espanol :

ENTER THE VOID es un nuevo formato diseñado para volver a la esencia del techno: hipnótico, artístico, exigente y afilado.

