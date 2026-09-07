« Enterre-moi, mon amour », Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
« Enterre-moi, mon amour » Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque La Grand-Plage Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Une session jeu vidéo autour de « Enterre-moi, mon amour », un jeu narratif où l’histoire se construit à travers des échanges de messages entre une femme en exil et son mari resté au pays.Cet atelier propose d’explorer comment le jeu vidéo peut raconter des récits intimes et contemporains, en plaçant les mots et les émotions au cœur de l’expérience.
Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Session jeu vidéo
© The Pixel Hunt, ARTE France, FIGS PID Games, Dear Villagers
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