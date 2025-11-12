Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains
Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains mercredi 12 novembre 2025.
Entraide informatique
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
2025-11-12
2025-11-12
2025-11-12
Besoin d’aide pour utiliser internet ?
Rejoignez-nous à la salle AIEC pour des sessions d’entraide informatique conviviales. Ensemble, nous trouverons des solutions à vos problèmes ! .
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
L’événement Entraide informatique Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Cambo les Bains