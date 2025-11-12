Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains

Entraide informatique

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Besoin d’aide pour utiliser internet ?

Rejoignez-nous à la salle AIEC pour des sessions d’entraide informatique conviviales. Ensemble, nous trouverons des solutions à vos problèmes ! .

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

