Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains
Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains mercredi 14 janvier 2026.
Entraide informatique
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Besoin d’aide pour utiliser internet ?
Rejoignez-nous à la salle AIEC pour des sessions d’entraide informatique conviviales. Ensemble, nous trouverons des solutions à vos problèmes ! .
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entraide informatique
L’événement Entraide informatique Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Cambo les Bains