Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains
Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains mercredi 8 avril 2026.
Entraide informatique
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
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Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
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English : Entraide informatique
L’événement Entraide informatique Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cambo les Bains
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