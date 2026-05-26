Entrainement à la régate Chemin du Bourlandais Mesquer

Mesquer

Entrainement à la régate

Chemin du Bourlandais Base Nautique du Toul Ru Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:30:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Participez aux entraînements de l’AQV !

Briefing à 11h30 devant l’école de voile, départ 15h et débriefing autour d’un verre à 18h.

Il est nécessaire de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et d’adhérer à l’association. .

Chemin du Bourlandais Base Nautique du Toul Ru Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire quimiac.voile@gmail.com

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English :

L’événement Entrainement à la régate Mesquer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44