ENTRAINEMENT AU DELF A2 OU B1

Domaine départemental pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Inscription à l’accueil de la médiathèque à partir du 24 mars 13h

Vous envisagez de présenter le DELF ? Venez vous entrainer avec un examen blanc à la médiathèque.

3 temps, présence obligatoire sur l’ensemble

NIVEAU A2

Ecrit vendredi 10 avril matin

Oral mardi 14 avril matin

Correction mardi 5 mai matin

NIVEAU B1

Ecrit vendredi 10 avril matin

Oral jeudi 16 avril matin

Correction jeudi 7 mai matin

Sur inscription à l’accueil de la médiathèque à partir du 24 mars, 13h.

Attention afin de vérifier l’adéquation entre le niveau réel de français et l’examen présenté, lors de l’inscription, il faudra fournir une attestation de niveau ou remplir un test écrit d’une durée de 10 minutes. L’inscription sera confirmée après validation de la formatrice. .

Domaine départemental pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

Registration at the media library reception desk from March 24, 1 p.m

L’événement ENTRAINEMENT AU DELF A2 OU B1 Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 PIERRESVIVES