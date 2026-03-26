ENTRAINEMENT AU DELF A2 OU B1 Montpellier

ENTRAINEMENT AU DELF A2 OU B1 Montpellier vendredi 10 avril 2026.

ENTRAINEMENT AU DELF A2 OU B1

Domaine départemental pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Inscription à l’accueil de la médiathèque à partir du 24 mars 13h
Vous envisagez de présenter le DELF ? Venez vous entrainer avec un examen blanc à la médiathèque.

3 temps, présence obligatoire sur l’ensemble

NIVEAU A2
Ecrit vendredi 10 avril matin
Oral mardi 14 avril matin
Correction mardi 5 mai matin

NIVEAU B1
Ecrit vendredi 10 avril matin
Oral jeudi 16 avril matin
Correction jeudi 7 mai matin

Sur inscription à l’accueil de la médiathèque à partir du 24 mars, 13h.
Attention afin de vérifier l’adéquation entre le niveau réel de français et l’examen présenté, lors de l’inscription, il faudra fournir une attestation de niveau ou remplir un test écrit d’une durée de 10 minutes. L’inscription sera confirmée après validation de la formatrice.   .

Domaine départemental pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

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English :

Registration at the media library reception desk from March 24, 1 p.m

L’événement ENTRAINEMENT AU DELF A2 OU B1 Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 PIERRESVIVES

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