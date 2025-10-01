ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS Arès
ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS Arès mercredi 1 octobre 2025.
ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS
lieu-dit le Pas du Bros Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29
Tous les mercredis, samedis et dimanches
MOTOCROSS ARÉSIEN
11h/16h le mercredi et 9h/16h le samedi et dimanche
ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS
Session d’entrainement de moto et quad cross pour enfants et adultes
Tout public Gratuit
Renseignements au 06 10 39 32 02.
Inscription sur place, sous présentation d’une licence Fédération française de
motocyclisme
Lieu-dit le Pas du Bros, 33740 Arès. .
lieu-dit le Pas du Bros Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 39 32 02
English : ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS
German : ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS
Italiano :
Espanol : ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS
L’événement ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS Arès a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme d’Arès