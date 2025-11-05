ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS Arès

ENTRAÎNEMENT DE MOTOCROSS Arès mercredi 5 novembre 2025.

lieu-dit le Pas du Bros Arès Gironde

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26

Tous les mercredis, samedis et dimanches à 11h/16h le mercredi et 9h/16h le samedi et dimanche

Session d’entrainement de moto et quad cross pour enfants et adultes

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 10 39 32 02.

Inscription sur place, sous présentation d’une licence Fédération française de motocyclisme

Lieu-dit le Pas du Bros, 33740 Arès. .

lieu-dit le Pas du Bros Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 39 32 02

