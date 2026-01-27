Entrainement de tennis de table salle des fêtes La Tagnière
Entrainement de tennis de table salle des fêtes La Tagnière mardi 27 janvier 2026.
Entrainement de tennis de table
salle des fêtes 409 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 17:30:00
fin : 2026-01-27 19:00:00
Date(s) :
2026-01-27 2026-02-03
Entrainement de tennis de table à la salle des fêtes de La Tagnière le mardi soir. Pour ados-adultes, tous niveaux et en toute convivialité. Soumis à l’adhésion au Foyer Rural.
Renseignements auprès de Kristell par téléphone. .
salle des fêtes 409 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 57 55 86 foyerlatagniere@gmail.com
English : Entrainement de tennis de table
L’événement Entrainement de tennis de table La Tagnière a été mis à jour le 2026-01-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)