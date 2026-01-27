Entrainement de tennis de table salle des fêtes La Tagnière

Entrainement de tennis de table

salle des fêtes 409 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 17:30:00

fin : 2026-01-27 19:00:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-02-03

Entrainement de tennis de table à la salle des fêtes de La Tagnière le mardi soir. Pour ados-adultes, tous niveaux et en toute convivialité. Soumis à l’adhésion au Foyer Rural.

Renseignements auprès de Kristell par téléphone. .

salle des fêtes 409 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 57 55 86 foyerlatagniere@gmail.com

