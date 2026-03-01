Entrainement découverte FOOT FEMININ Centre omnisports Bellenaves
Entrainement découverte FOOT FEMININ Centre omnisports Bellenaves vendredi 20 mars 2026.
Entrainement découverte FOOT FEMININ
Centre omnisports 4 rue de la Rebondine Bellenaves Allier
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
2026-03-20
Le FC Bellenaves lance son tout premier entraînement à Bellenaves… et l’histoire s’écrit avec vous !
Centre omnisports 4 rue de la Rebondine Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 22 66 28
English :
FC Bellenaves launches its very first training session in Bellenaves? and history is written with you!
