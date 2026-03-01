Entrainement découverte FOOT FEMININ Centre omnisports Bellenaves

Entrainement découverte FOOT FEMININ

Centre omnisports 4 rue de la Rebondine Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Le FC Bellenaves lance son tout premier entraînement à Bellenaves… et l’histoire s’écrit avec vous !

.

Centre omnisports 4 rue de la Rebondine Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 22 66 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FC Bellenaves launches its very first training session in Bellenaves? and history is written with you!

L’événement Entrainement découverte FOOT FEMININ Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme Val de Sioule