Entraînement dirigé Brive Tarbes Stade Pierre Bacqué Saint-Lary-Soulan

Stade Pierre Bacqué SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Venez soutenir votre équipe préférée lors de l’entraînement dirigé entre Brive et le stado de Tarbes !

Gratuit .

Stade Pierre Bacqué SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Come and support your favorite team during the training session between Brive and the Tarbes stado!

German :

Unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft beim gelenkten Training zwischen Brive und dem Stado von Tarbes!

Italiano :

Venite a sostenere la vostra squadra del cuore durante l’allenamento tra Brive e lo stadio di Tarbes!

Espanol :

¡Venga a apoyar a su equipo favorito durante el entrenamiento entre Brive y el estadio de Tarbes!

