Entrainement du MSB Salle Chevalier Mamers mercredi 1 octobre 2025.
Début : 2025-10-01 16:00:00
fin : 2025-10-01 18:00:00
2025-10-01
L’équipe du MSB s’entraine à Mamers !
Venez rencontrer les joueurs de l’équipe du MSB qui s’entrainera à la salle Omnisports le mercredi 1er octobre de 16h à 18h.
Une séance de dédicaces sera également proposée.
En partenariat avec le Conseil Départemental de la Sarthe. .
Salle Chevalier Rue Saint Roch Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
