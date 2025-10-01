Entrainement du MSB Salle Chevalier Mamers

Salle Chevalier Rue Saint Roch Mamers Sarthe

Début : 2025-10-01 16:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

L’équipe du MSB s’entraine à Mamers !

Venez rencontrer les joueurs de l’équipe du MSB qui s’entrainera à la salle Omnisports le mercredi 1er octobre de 16h à 18h.

Une séance de dédicaces sera également proposée.

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Sarthe. .

Salle Chevalier Rue Saint Roch Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

