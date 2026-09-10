Entraînement ouvert au public CSP Parc des Sports de beaublanc Limoges
lundi 14 septembre 2026 · Parc des Sports de beaublanc · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Entraînement ouvert au public CSP
Parc des Sports de beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Le traditionnel entrainement ouvert au public du CSP se tiendra le lundi 14 septembre, à partir de 18h, au Palais des Sports de Beaublanc
À partir de 19h30, tout l’effectif sera en séance de dédicaces.
Ne loupez pas cette occasion ! .
Parc des Sports de beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Entraînement ouvert au public CSP
L’événement Entraînement ouvert au public CSP Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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