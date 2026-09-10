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Entraînement ouvert au public CSP Parc des Sports de beaublanc Limoges

lundi 14 septembre 2026 · Parc des Sports de beaublanc · Limoges

Entraînement ouvert au public CSP Parc des Sports de beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Parc des Sports de beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Entraînement ouvert au public CSP

Parc des Sports de beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Le traditionnel entrainement ouvert au public du CSP se tiendra le lundi 14 septembre, à partir de 18h, au Palais des Sports de Beaublanc
 À partir de 19h30, tout l’effectif sera en séance de dédicaces.
Ne loupez pas cette occasion !   .

Parc des Sports de beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Entraînement ouvert au public CSP

L’événement Entraînement ouvert au public CSP Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

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