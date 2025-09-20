Entraînement traditionnel de sumō Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Nice

Entraînement traditionnel de sumō Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Nice samedi 20 septembre 2025.

Entraînement traditionnel de sumō Samedi 20 septembre, 10h30 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes

Gratuit, réservations obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous.

Proposés par le Club Paris Sumo, ces ateliers d’initiation vous proposent de vivre une expérience immersive dans les rituels et les techniques d’entraînement des lutteurs de sumō.

Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité

Explorez le patrimoine autrement !

Club Sumo Paris