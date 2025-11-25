« Entrañas (Entrailles) » – Cie El Patio Teatro Mirepoix, salle Paul Dardier Mirepoix
« Entrañas (Entrailles) » – Cie El Patio Teatro Mirepoix, salle Paul Dardier Mirepoix mardi 25 novembre 2025.
« Entrañas (Entrailles) » – Cie El Patio Teatro Mardi 25 novembre, 20h30 Mirepoix, salle Paul Dardier Gers
Tarif Orange : de 7€ à 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-25T20:30:00 – 2025-11-25T21:15:00
Fin : 2025-11-25T20:30:00 – 2025-11-25T21:15:00
En espagnol surtitré
Qui sommes-nous ? De quoi sommes-nous fait ? Qu’est-ce qu’un corps ? El Patio Teatro convoque l’anatomie et la métaphysique pour voyager au fond de nos entrailles. Ce théâtre d’objet intimiste saisit la beauté fragile de nos existences.
Mirepoix, salle Paul Dardier Mirepoix Mirepoix 32390 Gers Occitanie 05 61 05 05 55 https://www.lestive.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/entranas/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]
Théâtre d’objet théâtre théâtre d’objet