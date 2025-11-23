ENTRAÑAS ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

ENTRAÑAS

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Entrañas, c’est le coup de cœur “marionnette” de notre saison !

Dans ce très beau spectacle théâtre d’objets, il s’agit d’explorer le corps et ses organes, tout en poésie et en douceur. Le duo de comédien.ne.s se questionne avec nous Où allons-nous après la mort ? Qu’est-ce qu’un corps ? Que sommes-nous ? El Patio Teatro propose une réponse ludique et poétique sous forme d’un jeu, une brève leçon d’anatomie.

Ce sera aussi l’occasion de réviser nos cours de langue, puisque le spectacle est en espagnol. Et nos cours de français, car il est sur-titré ! 18 .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Entrañas is the ?puppet? of our season!

German :

Entrañas ist unser Favorit für die Puppe!

Italiano :

Entrañas è il pupazzo della stagione!

Espanol :

¡Entrañas es la marioneta de la temporada!

L’événement ENTRAÑAS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE