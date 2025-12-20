Entre 2 BIAC Marseille 8e Arrondissement

Entre 2 BIAC

La Biennale Internationale des Arts du Cirque et l’Entre2 BIAC sont les 2rendez-vous phares portés par Archaos.Enfants

Soutenus par les institutions et en partenariat avec les structures culturelles de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la Région Sud, la Biennale Internationale des Arts du Cirque et l’Entre2 BIAC sont devenus, en moins de 10 ans, des événements incontournables pour le public et les professionnels, mettant en lumière l’étendue et la diversité de la création circassienne contemporaine.







Pour maintenir le lien avec le public et soutenir une présence forte du cirque chaque année, Archaos crée, en 2016, l’Entre2 BIAC. Ce festival se déroule les années paires, également au cœur de l’hiver, entre janvier et février, en lien avec nos partenaires du territoire d’Aix Marseille Métropole.







Festival plus intime mais tout aussi ambitieux, l’Entre2 BIAC est l’occasion pour Archaos de développer une programmation dans sa salle. Lors de cet événement, un coup de projecteur est mis sur les actions d’Éducation artistique et culturelle, par le biais de restitutions, d’ateliers en lien avec les spectacles programmés, de séances dédiées pour les scolaires. Autant de moments forts qui font vivre le lieu, tout en révélant au public la diversité et la portée de nos initiatives







Fondé il y a plus de trente ans, labellisé Pôle National Cirque depuis 2012, Archaos participe au rayonnement du cirque contemporain. Son ambition faire reconnaître cette discipline parmi les plus innovantes de ces dernières décennies.







Tout au long de l’année, en soutien à la création, Archaos accueille en résidence et coproduit de nombreuses compagnies dont une majorité est programmée à la Biennale Internationale des Arts du Cirque (BIAC) ou à l’Entre2 BIAC. Archaos épaule également les professionnels du cirque contemporain en leur proposant des stages de formation continue, un accompagnement individualisé ainsi qu’un espace d’entraînement disponible au quotidien. À l’international, Archaos favorise la mobilité et la visibilité des compagnies en organisant des rencontres avec des programmateurs internationaux.







Sur son site, et plus largement sur la région Sud, Archaos encourage la rencontre entre les artistes et le public à travers une programmation riche faite de festivals, de Rendez-vous Cirque, d’ateliers de pratique amateurs et d’actions d’éducation artistique et culturelle menées avec plusieurs partenaires (Éducation nationale, structures sociales, associatives et médico-sociales). .

English :

The Biennale Internationale des Arts du Cirque and the Entre2 BIAC are the 2 flagship events organized by Archaos.

