Entre art et terroir l’expérience Crouseilles Lembeye

Entre art et terroir l’expérience Crouseilles Lembeye samedi 18 octobre 2025.

Entre art et terroir l’expérience Crouseilles

Chai Doléris Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Visite guidée du chai et des galeries souterraines avec une découverte de l’exposition temporaire « Échos Systèmes ». Le circuit se terminera par une dégustation d’une sélection de vins de Crouseilles.

.

Chai Doléris Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.com

English :

Guided tour of the winery and underground galleries, with a visit to the temporary exhibition « Échos Systèmes ». The tour ends with a tasting of a selection of Crouseilles wines.

German :

Geführte Besichtigung des Weinkellers und der unterirdischen Galerien mit einer Entdeckung der Sonderausstellung « Echos Systèmes ». Der Rundgang endet mit einer Verkostung einer Auswahl an Weinen aus Crouseilles.

Italiano :

Visita guidata della cantina e delle gallerie sotterranee, con visita alla mostra temporanea « Échos Systèmes ». La visita si conclude con la degustazione di una selezione di vini Crouseilles.

Espanol :

Visita guiada a la bodega y a las galerías subterráneas, con visita a la exposición temporal « Échos Systèmes ». La visita termina con una degustación de una selección de vinos Crouseilles.

L’événement Entre art et terroir l’expérience Crouseilles Lembeye a été mis à jour le 2025-09-08 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers