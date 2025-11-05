Entre Autun Le Creusot Salle R.Beaucarnot Saint-Symphorien-de-Marmagne

Entre Autun Le Creusot

Salle R.Beaucarnot Route de la Brume Saint-Symphorien-de-Marmagne Saône-et-Loire

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

2026-04-12

Randonnée à 80 % en sous bois (6 km (PMR)-8-12-17- 25 km (pédestre). 24-39 km (VTT)). Ravitaillements pédestres tous les 6 à 7 km et au départ et assiette à l’arrivée.

En plus du départ et arrivée pour pédestre 1 sur 12 km, 2 sur 17 km, 3 sur 25 km.

En plus du départ et arrivée pour VTT 2 sur 39 km et 1 sur 24 km. .

Salle R.Beaucarnot Route de la Brume Saint-Symphorien-de-Marmagne 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 21 21 jean-paul.fauvaux@orange.fr

