Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Plaine des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive

Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

6ème édition de la course nature et marche sportive sur un parcours carte postale !

– Course de 16 km en solo ou en relais à 2 (5 km + 11 km) pour partager l’effort

– Une marche sportive de 8 km pour profiter du parcours autrement

– Courses enfants gratuites

Prêts à relever le défi ? Alors inscrivez-vous !

Une partie des bénéfices sera reversée à la SNSM ainsi qu’à l’école d’athlétisme du club Athletisme Nord Bassin.

Retrait des dossards au stade

– à partir de 14h et jusqu’à 18h, le samedi 26 sept.

– à partir de 7h30 jusqu’à 8h45 pour la Marche sportive le dimanche 27 sept.

– à partir de 7h30 jusqu’à 9h45 pour les 16 km et le relais 5+11 kms.

Des navettes de 50 places seront mises en place le dimanche 27 au départ du stade.

L’occasion de passer un moment sportif, tout en convivialité ! .

Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 44 31 94 p.constant826@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive

L’événement Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Andernos-les-Bains