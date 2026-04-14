Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Plaine des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains
Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Plaine des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains dimanche 27 septembre 2026.
Andernos-les-Bains
Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive
Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
6ème édition de la course nature et marche sportive sur un parcours carte postale !
– Course de 16 km en solo ou en relais à 2 (5 km + 11 km) pour partager l’effort
– Une marche sportive de 8 km pour profiter du parcours autrement
– Courses enfants gratuites
Prêts à relever le défi ? Alors inscrivez-vous !
Une partie des bénéfices sera reversée à la SNSM ainsi qu’à l’école d’athlétisme du club Athletisme Nord Bassin.
Retrait des dossards au stade
– à partir de 14h et jusqu’à 18h, le samedi 26 sept.
– à partir de 7h30 jusqu’à 8h45 pour la Marche sportive le dimanche 27 sept.
– à partir de 7h30 jusqu’à 9h45 pour les 16 km et le relais 5+11 kms.
Des navettes de 50 places seront mises en place le dimanche 27 au départ du stade.
L’occasion de passer un moment sportif, tout en convivialité ! .
Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 44 31 94 p.constant826@gmail.com
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English : Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive
L’événement Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Andernos-les-Bains
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