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Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Plaine des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains

Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Plaine des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains

Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Plaine des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Plaine des Sports Jacques Rosazza

Adresse : Avenue Pierre de Coubertin

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Andernos-les-Bains

Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive

Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

6ème édition de la course nature et marche sportive sur un parcours carte postale !

– Course de 16 km en solo ou en relais à 2 (5 km + 11 km) pour partager l’effort
– Une marche sportive de 8 km pour profiter du parcours autrement
– Courses enfants gratuites

Prêts à relever le défi ? Alors inscrivez-vous !
Une partie des bénéfices sera reversée à la SNSM ainsi qu’à l’école d’athlétisme du club Athletisme Nord Bassin.

Retrait des dossards au stade
– à partir de 14h et jusqu’à 18h, le samedi 26 sept.
– à partir de 7h30 jusqu’à 8h45 pour la Marche sportive le dimanche 27 sept.
– à partir de 7h30 jusqu’à 9h45 pour les 16 km et le relais 5+11 kms.

Des navettes de 50 places seront mises en place le dimanche 27 au départ du stade.

L’occasion de passer un moment sportif, tout en convivialité !   .

Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 44 31 94  p.constant826@gmail.com

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English : Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive

L’événement Entre Bassin et Forêt Course nature et marche sportive Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Andernos-les-Bains

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