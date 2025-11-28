Entre bous i vaques (parmi les vaches) Viellenave-de-Navarrenx

vendredi 28 novembre 2025.

Salle communale Viellenave-de-Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Compagnie la Côte Folle 31 Cirque

Cinq corps acrobatiques qui se portent et s’accompagnent, utilisent une structure qui se transforme pour raconter « Parmi les vaches ». Le collectif La Côte Folle propose à travers les portés et la danse une narration scénique sur la mémoire, l’oubli, la vieillesse, la démence et le passage du temps, inspirée par des anecdotes et des témoignages réels.

Une proposition de rue et pour tous. Un voyage entre les souvenirs d’un cerveau en ruines, entre la sensibilité et l’humour.

En partenariat avec la commune de Vieillenave-de-Navrrenx et EKO Pyrénées de cirque .

Salle communale Viellenave-de-Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com

