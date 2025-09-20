Entre chapelle romano-byzantine et art contemporain dans un ancien séminaire Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne

Entre chapelle romano-byzantine et art contemporain dans un ancien séminaire Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Ancien grand séminaire Sainte-Croix du diocèse de Châlons-en-Champagne 20 et 21 septembre Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

De 14h à 18h, départ toutes les 15 min. Dernier départ 17h15. Durée 45 min. Groupes de 15 personnes maximum. Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construit entre 1897 et 1901 à l’initiative de Monseigneur Latty, l’ancien grand séminaire présente un plan en H caractéristique, composé de corps de bâtiments symétriques ornés de façades en pierre de taille, de frises en brique jaune et d’arcades monumentales. Devenu Hôtel de Région en 1988, l’édifice conserve plusieurs espaces emblématiques de sa vocation première.

La visite guidée permet de découvrir la chapelle romano-byzantine, richement décorée par le peintre Georges Defretière, ainsi que l’ancienne bibliothèque. Le parcours met également en lumière l’architecture contemporaine du bureau présidentiel conçu par Henri Ciriani, et une œuvre monumentale d’Olivier Debré dans la salle d’assemblée.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ancien-grand-seminaire-sainte-croix-du-diocese-de-chalons-en-champagne »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.26.70.85.91 »}] Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

Construit entre 1897 et 1901 à l’initiative de Monseigneur Latty, l’ancien grand séminaire présente un plan en H caractéristique, composé de corps de bâtiments symétriques ornés de façades en pierre…

© Région Grand Est – Inventaire Général / Jacques Philippot