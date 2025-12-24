Entre chien et loup sur les bords de l’étang Massé

Rosnay Indre

Début : Samedi 2026-02-21 16:30:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

2026-02-21

Cette animation est proposée par le Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre dans le cadre du mois ds zones humides.

Les zones humides ont longtemps fait peur et d’autant plus la nuit. Alors, venez découvrir l’ambiance qui règne sur les étangs, à la tombée de la nuit un soir d’hiver, quand les ombres et les sons jouent avec notre imagination. Cette balade nous conduira jusqu’à un petit observatoire interdit au public en accès libre. Nous nous poserons le temps de déguster une soupe chaude à l’abri de l’observatoire, écouter les sons de la vie nocturne et selon la méteo, contempler le ciel étoilé. .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

This event is organized by the Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre as part of Wetlands Month.

