ENTRE CHIEN ET LOUP THEATRE DU GRAND ROND Toulouse jeudi 5 mars 2026.
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-03-05 15:00:00
fin : 2026-03-06 15:40:00
2026-03-05
Entre chien et loup est une fable poétique et musicale pour trois personnages une enfant, un piano parlant aux pouvoirs mystérieux, et un loup pas comme les autres. Il y est question d'une grand-mère aussi, mais rien à voir avec le Chaperon Rouge !
Spectacle à partir de 8 ans Durée 45 minutes.
Il y est surtout question des mondes qu'on s'invente, dans lesquels on s'évade pour s'amuser, pour vivre l'impossible, pour oublier ou se souvenir. .
English :
Entre chien et loup is a poetic, musical fable for three characters: a child, a talking piano with mysterious powers, and a wolf like no other. There's also a grandmother, but nothing to do with Red Riding Hood!
Show for ages 8 and up running time 45 minutes.
