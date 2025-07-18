ENTRE CHIENS ET LOUPS THÉÂTRE DU CENTAURE (CREATION 2025) Route de Vendres Béziers
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Entre chiens et loups déploie un dispositif simple et dépouillé, mettant en lumière l’expérience brute des corps humains et animaux, ainsi que la relation complexe qui les unit.
Tout public dès 5 ans
Suspendus entre le jour et la nuit, entre domestique et sauvage, ce spectacle explore les liens invisibles qui relient différentes espèces, les êtres humains entre eux, et même l’individu à lui-même. Le centaure, symbole de réunion, incarne ici une quête d’hybridation où l’art de la caresse et l’effleurement des corps deviennent langage.
Face aux défis écologiques majeurs, cette œuvre poétique propose d’habiter le monde autrement, en tissant des ponts vivants entre l’humain, l’animal et la nature, portée par la musique envoûtante d’Agathe Di Piro et la voix de Walid Ben Selim.
Une invitation à partager un engagement vital, au cœur du vivant.
Distribution
Chorégraphies Camille et Manolo
Composition musicale au piano Agathe Di Piro
Chant et musique additionnelle Walid Ben Selim
Sons organiques Martin Dutasta
Création lumière Bertrand Blayo
Costumes Clarisse Guichard
Régisseur lumière Bertrand Blayo
Régisseur général et son Philippe Boinon
Assistant·e·s de scène Romance Nicoletti, Stéphane Alleno
Interprètes deux centaures composés des quatre chevaux (Sombre, West, Indra, Sahadeva) et deux humains (Camille, Manolo)
Piano Agathe Di Piro
Chant Walid Ben Selim .
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
English :
Between Dogs and Wolves deploys a simple, uncluttered set-up, highlighting the raw experience of human and animal bodies, and the complex relationship between them.
Open to all age 5 and up
German :
Entre chiens et loups (Zwischen Hunden und Wölfen) ist ein einfaches und schlichtes Dispositiv, das die rohe Erfahrung des menschlichen und tierischen Körpers sowie die komplexe Beziehung zwischen ihnen beleuchtet.
Für alle Zuschauer ab 5 Jahren
Italiano :
Between Dogs and Wolves utilizza un allestimento semplice e ordinato per evidenziare l’esperienza cruda dei corpi umani e animali e la complessa relazione tra di essi.
Per tutti i tipi di pubblico, dai 5 anni in su
Espanol :
Between Dogs and Wolves utiliza un montaje sencillo y despejado para poner de relieve la cruda experiencia de los cuerpos humano y animal y la compleja relación que existe entre ellos.
Para todos los públicos: a partir de 5 años
