ENTRE CHIENS ET LOUPS THÉÂTRE DU CENTAURE (CREATION 2025) Route de Vendres Béziers

ENTRE CHIENS ET LOUPS THÉÂTRE DU CENTAURE (CREATION 2025)

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Entre chiens et loups déploie un dispositif simple et dépouillé, mettant en lumière l’expérience brute des corps humains et animaux, ainsi que la relation complexe qui les unit.

Tout public dès 5 ans

Suspendus entre le jour et la nuit, entre domestique et sauvage, ce spectacle explore les liens invisibles qui relient différentes espèces, les êtres humains entre eux, et même l’individu à lui-même. Le centaure, symbole de réunion, incarne ici une quête d’hybridation où l’art de la caresse et l’effleurement des corps deviennent langage.

Face aux défis écologiques majeurs, cette œuvre poétique propose d’habiter le monde autrement, en tissant des ponts vivants entre l’humain, l’animal et la nature, portée par la musique envoûtante d’Agathe Di Piro et la voix de Walid Ben Selim.

Une invitation à partager un engagement vital, au cœur du vivant.

Distribution

Chorégraphies Camille et Manolo

Composition musicale au piano Agathe Di Piro

Chant et musique additionnelle Walid Ben Selim

Sons organiques Martin Dutasta

Création lumière Bertrand Blayo

Costumes Clarisse Guichard

Régisseur lumière Bertrand Blayo

Régisseur général et son Philippe Boinon

Assistant·e·s de scène Romance Nicoletti, Stéphane Alleno

Interprètes deux centaures composés des quatre chevaux (Sombre, West, Indra, Sahadeva) et deux humains (Camille, Manolo)

Piano Agathe Di Piro

Chant Walid Ben Selim .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

English :

Between Dogs and Wolves deploys a simple, uncluttered set-up, highlighting the raw experience of human and animal bodies, and the complex relationship between them.

Open to all age 5 and up

German :

Entre chiens et loups (Zwischen Hunden und Wölfen) ist ein einfaches und schlichtes Dispositiv, das die rohe Erfahrung des menschlichen und tierischen Körpers sowie die komplexe Beziehung zwischen ihnen beleuchtet.

Für alle Zuschauer ab 5 Jahren

Italiano :

Between Dogs and Wolves utilizza un allestimento semplice e ordinato per evidenziare l’esperienza cruda dei corpi umani e animali e la complessa relazione tra di essi.

Per tutti i tipi di pubblico, dai 5 anni in su

Espanol :

Between Dogs and Wolves utiliza un montaje sencillo y despejado para poner de relieve la cruda experiencia de los cuerpos humano y animal y la compleja relación que existe entre ellos.

Para todos los públicos: a partir de 5 años

