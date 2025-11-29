Entre chiens et louves lecture poétique musicale Hagetmau

Entre chiens et louves lecture poétique musicale

Maison de Poésie Jean-Lalaude Hagetmau Landes

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Entre chiens et louves s’inspire du mythe de Perséphone pour creuser les thèmes qui hantent l’écriture de Julie Nakache la voix des femmes, leur force créatrice, les liens qui les rattachent au vivant, à l’amour et à l’animalité, ce qui rayonne en elles, perce le monde des ombres pour renaître sans cesse à la vie. Dans cette lecture accompagnée par le violoncelliste François-Pierre Fol, elle fait jaillir du livre ce texte doux et puissant pour le donner à entendre d’une autre manière. .

Maison de Poésie Jean-Lalaude Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 13 15 86 maxence.amiel@editionsdelacrypte.fr

English :

Entre chiens et louves draws on the myth of Persephone to explore the themes that haunt Julie Nakache?s writing. In this reading, accompanied by cellist François-Pierre Fol, she brings this gentle, powerful text out of the book and into the world in a new way.

German :

Entre chiens et louves ist vom Mythos der Persephone inspiriert, um die Themen zu vertiefen, die Julie Nakache in ihrem Schreiben verfolgt. In dieser Lesung, die von dem Cellisten François-Pierre Fol begleitet wird, lässt sie diesen sanften und kraftvollen Text aus dem Buch hervorgehen, um ihn auf eine andere Art und Weise zu Gehör zu bringen.

Italiano :

Entre chiens et louves si ispira al mito di Persefone per esplorare i temi che ossessionano la scrittura di Julie Nakache. In questa lettura, accompagnata dal violoncellista François-Pierre Fol, l’autrice fa uscire dal libro questo testo delicato e potente per farlo ascoltare in modo diverso.

Espanol : Entre chiens et louves lecture poétique musicale

Entre chiens et louves se inspira en el mito de Perséfone para explorar los temas que rondan la escritura de Julie Nakache. En esta lectura, acompañada por el violonchelista François-Pierre Fol, saca del libro este texto suave y poderoso para escucharlo de otra manera.

