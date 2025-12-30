ENTRE CIEL ET CHAIR Essaion de Paris Paris

ENTRE CIEL ET CHAIR Début : 2026-03-20 à 19:00. Tarif : – euros.

D’après « Une passion » de Christiane Singer L’histoire vraie de deux amants mythiques, Héloïse et Abélard. Amour, éros et spiritualité.Un texte éblouissant. Un spectacle de pure émotion noté 9/10 par le public.Couvent du Paraclet 1161. L’abbesse Héloïse se retourne sur son destin. Ultime étape de la passion : la transfiguration. Un texte magnifique servi par un duo comédienne-violoncelle. Une interprétation ovationnée par le public et la critique depuis 2004. Une heure de pure beauté.Charnelle et spirituelle.Auteur : Christiane SingerMise en scène : Clara BallatoreDistribution : Christelle Willemez avec en alternance au violoncelle : Michel Thouseau et Birgit Yew von KellerEt en alternance : Michel Thouseau – contrebasse ou Birgit Yew von Keller – violoncelleDurée : 75 mnproduction Association IncarnatioExtraits de presse :TÉLÉRAMA Le texte de Christiane Singer est magnifique. Christelle Willemez e´pouse toutes les couleurs de ce destin de femme. Sa voix est un chant d’amour et de lumie`re dans la traverse´e de la souffrance. Birgit Yew accompagne ce chant sublime ou donne une respiration comme une e´le´vation. Un re´gal. FRANCE CULTURE Une actrice absolument e´blouissante… Un spectacle tre`s e´pure´, absolument magnifique. LA CROIX Un duo d’une prenante beaute´. Une heure forte, un texte magnifique, un e´lan pour les a^mes et les corps. POLITIS Un grand moment d’e´motion. Une mise en sce`ne e´pure´e. Une heure de pure beaute´. OUEST-FRANCE La come´dienne, accompagne´e par la musique exceptionnelle de Michel Thouseau, illumine la sce`ne. La sobrie´te´ des costumes et le jeu des lumie`res de Franck Vidal accentuent la magie du spectacle. RADIO ALIGRE Un parcours initiatique et fascinant ou` se re´concilient enfin sensualite´ et spiritualite´. Une mise en sce`ne tellement belle qu’elle est discre`te… Une direction formidable. Un spectacle extraordinaire. FROGGY’S DELIGHT Christelle Willemez transfigure une incarnation sublime de la passion flamboyante et e´ternelle. D’une beaute´ lumineuse, elle est bouleversante. La mise en sce`ne e´pure´e de Clara Ballatore met en valeur ce travail d’orfe`vre comme un diamant brut qu’on taille. OBIWI Un moment de gra^ce. Un public emporte´, recueilli, e´mu. Une He´loi¨se solaire. Un ravissement.

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75