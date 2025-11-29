Entre ciel et eau, une immersion dans le monde des oiseaux d’eau Erstein

Entre ciel et eau, une immersion dans le monde des oiseaux d’eau

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

2025-11-29

Prévoir des habits chauds et chaussures adaptées au terrain humide.

En automne, des oiseaux venus du Nord de l'Europe rejoignent leurs quartiers d'hiver. Le plan d'eau de Krafft est particulièrement attractif car il offre nourriture et sécurité. Au fil d'une promenade, nous identifierons les espèces d'oiseaux d'eau et de passereaux autour du plan d'eau.

rue de La Haye Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

Bring warm clothes and shoes suitable for wet terrain.

German :

Warme Kleidung und Schuhe, die für feuchtes Gelände geeignet sind, mitbringen.

Italiano :

Portate con voi indumenti caldi e calzature adatte al terreno bagnato.

Espanol :

Llevar ropa de abrigo y calzado adecuado para terreno húmedo.

