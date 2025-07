ENTRE CIEL ET MER Montpellier

ENTRE CIEL ET MER Montpellier vendredi 14 novembre 2025.

ENTRE CIEL ET MER

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Entre tumultes marins et vertiges célestes, l’Orchestre national Montpellier vous propose d’explorer trois chefs-d’œuvre symphoniques où les éléments dialoguent et se déchaînent.

Entre tumultes marins et vertiges célestes, l’Orchestre national Montpellier vous propose d’explorer trois chefs-d’œuvre symphoniques où les éléments dialoguent et se déchaînent.

Tout d’abord le fulgurant Concerto pour piano n°3 de Prokofiev : il déploie sa virtuosité débridée et son énergie rythmique se pare de mélodies envoûtantes. Entre passages d’une précision mécanique et envolées lyriques, cette partition incarne tout le génie du compositeur russe. Puis l’Exterminating Angel Symphony de Thomas Adès vous transporte dans un univers onirique et inquiétant, inspiré de l’œuvre cinématographique de Buñuel. Cette création récente déploie un langage éminemment riche où chaque instrument participe à une étrange et captivante cérémonie. En apothéose, Debussy révolutionne l’écriture pour orchestre avec La Mer, peinture de l’océan dans toute sa majesté et sa diversité. Sous la baguette de Roderick Cox, avec l’étincelant piano de Sergey Belyavsky, plongez dans trois univers musicaux fascinants où la modernité des langages tutoie l’éternel pouvoir d’évocation de la musique symphonique.

Au Programme

Sergueï Prokofiev (1891 – 1953)

Concerto pour piano n°3 en do majeur opus 26

Thomas Adès (né en 1971)

The Exterminating Angel Symphony

Claude Debussy (1862 – 1918)

La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre, CD 111 .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Between the tumult of the sea and the vertigo of the heavens, the Orchestre national Montpellier invites you to explore three symphonic masterpieces where the elements meet and unleash their fury.

German :

Das Orchestre National Montpellier lädt Sie ein, drei symphonische Meisterwerke zwischen Meeresrauschen und himmlischem Schwindel zu erkunden, in denen die Elemente miteinander in Dialog treten und entfesselt werden.

Italiano :

Tra il tumulto del mare e la vertigine del cielo, l’Orchestra Nazionale di Montpellier vi invita a scoprire tre capolavori sinfonici in cui gli elementi si incontrano e scatenano la loro furia.

Espanol :

Entre el tumulto del mar y el vértigo de los cielos, la Orquesta Nacional de Montpellier le invita a explorar tres obras maestras sinfónicas donde los elementos se encuentran y desatan su furia.

L’événement ENTRE CIEL ET MER Montpellier a été mis à jour le 2025-07-21 par 34 OT MONTPELLIER