Entre Ciel et Terre Rue de l’Église Saint-Lazare Le Mans dimanche 7 décembre 2025.
Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise St-Lazare Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-07 16:30:00
fin : 2025-12-08 18:00:00
2025-12-07
ENTRE CIEL ET TERRE Concert pour l’Avent
Entre joie, ferveur et contemplation, le Chœur Résonnances invite à un voyage musical aux couleurs de Noël.
Au programme
Des œuvres de Bach, Brahms et Haendel, des chants de Gospel et des Noëls traditionnels un concert pour chœur et orgue, vibrant de chaleur et d’émotion. .
Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise St-Lazare Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire choeur.resonnances72@gmail.com
English :
BETWEEN HEAVEN AND EARTH? Advent concert
German :
ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE? Konzert im Advent
Italiano :
TRA CIELO E TERRA? Concerto d’Avvento
Espanol :
¿ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA? Concierto de Adviento
