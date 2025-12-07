Entre Ciel et Terre Rue de l’Église Saint-Lazare Le Mans

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-08 18:00:00

2025-12-07

ENTRE CIEL ET TERRE Concert pour l’Avent

Entre joie, ferveur et contemplation, le Chœur Résonnances invite à un voyage musical aux couleurs de Noël.

Au programme

Des œuvres de Bach, Brahms et Haendel, des chants de Gospel et des Noëls traditionnels un concert pour chœur et orgue, vibrant de chaleur et d’émotion. .

Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise St-Lazare Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire choeur.resonnances72@gmail.com

