Entre ciel et terre Eglise Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot

Entre ciel et terre

Eglise Saint-Etienne 80 Rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

En partenariat avec l’association pour la restauration de l’orgue de Sainte-Catherine, ce concert vous proposera un programme où dialogueront orchestre, chœur et orgue autour d’œuvres contemporaines de Karl Jenkins et d’Arvo Pärt et du Gloria de Vivaldi.

Tout public durée 1h30

En partenariat avec l’association pour la restauration de l’orgue de Sainte-Catherine, ce concert vous proposera un programme où dialogueront orchestre, chœur et orgue autour d’œuvres contemporaines de Karl Jenkins et d’Arvo Pärt et du Gloria de Vivaldi.

Tout public durée 1h30 .

Eglise Saint-Etienne 80 Rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entre ciel et terre

In partnership with the Association pour la Restauration de l’Orgue de Sainte-Catherine, this concert features a program of dialogue between orchestra, choir and organ, with contemporary works by Karl Jenkins and Arvo Pärt, and Vivaldi’s Gloria.

All audiences duration: 1h30

L’événement Entre ciel et terre Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot