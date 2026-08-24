Entre ciel et vignes au Château La Source | Vignobles en Scène La Grande Pourraque Camps-la-Source

Informations pratiques

Camps-la-Source

Entre ciel et vignes au Château La Source | Vignobles en Scène

La Grande Pourraque Château La Source Camps-la-Source Var

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Prenez de la hauteur et laissez-vous séduire par la beauté du Château La Source vu du ciel.

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La Grande Pourraque Château La Source Camps-la-Source 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 77 76 71 71

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English :

Take a bird’s-eye view and let yourself be captivated by the beauty of Château La Source as seen from the sky.

L’événement Entre ciel et vignes au Château La Source | Vignobles en Scène Camps-la-Source a été mis à jour le 2026-08-24 par Provence Verte & Verdon Tourisme