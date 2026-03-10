Entre ciel et voix – Le Choeur Allegretto chante au Passage Ste Croix Passage Ste Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 19:30 – 20:30

Gratuit : non Participation libre sur réservation au 02 51 83 23 75 ou https://www.passagesaintecroix.fr Tout public

Le choeur Allegretto vous invite à son concert « Entre ciel et voix » le mercredi 1er avril 2026 à 19h30 dans le patio du Passage Ste Croix. Vous êtes invités à un moment de recueillement musical, où la tradition sacrée rencontre la sensibilité contemporaine. A travers un répertoire mêlant profondeur spirituelle et éclats d’émotion, le chœur Allegretto explore des pages d’une rare intensité, de la Renaissance à l’époque actuelle. Entre méditation et joie exubérante, ce programme souhaite offrir aux auditeurs une parenthèse hors du temps, un chemin d’écoute et de paix. Au programme : œuvres de Casals, Vittoria, Dengler, Gjeilo, de Morales, Elberdin, Ravel, Marti, Palmeri..

Passage Ste Croix Nantes 44000

0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr



Afficher la carte du lieu Passage Ste Croix et trouvez le meilleur itinéraire

