Entre combe et pech sentier karstique

Lacave Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Les Causses du Quercy sont le témoin d’une longue histoire karstique, mêlant roche et circulation d’eau souterraine

Les Causses du Quercy sont le témoin d’une longue histoire karstique, mêlant roche et circulation d’eau souterraine. L’équipe de la Réserve naturelle géologique du Lot vous emmènera sur un itinéraire géologique et paysager de 5 km à Lacave, entre causse et combe, pour comprendre la formation du paysage quercynois actuel. Cette randonnée comporte un secteur avec une forte pente sur sol caillouteux.

.

Lacave 46200 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Causses du Quercy are the witness of a long karstic history, combining rock and underground water circulation

L’événement Entre combe et pech sentier karstique Lacave a été mis à jour le 2026-02-09 par Pnr des Causses du Quercy