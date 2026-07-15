Entre Cour et Jardin Lieu-dit Montorge Montagny-lès-Buxy

Informations pratiques

Montagny-lès-Buxy

Entre Cour et Jardin

Lieu-dit Montorge 3 route de Collonge Montagny-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez découvrir la 4ème édition de notre exposition familiale Entre Cour et Jardin’, un rendez-vous unique où se rencontrent peinture et création lumineuse dans un cadre d’exception.

Dans une ancienne maison entourée d’un jardin fleuri, au milieu des vignes, nous vous accueillons pour une journée hors du temps. Une partie des œuvres est présentée dans le jardin, l’autre à l’intérieur de la maison, offrant un parcours entre nature, patrimoine et création contemporaine.

Trois artistes de la même famille sont réunis, chacun apportant son univers

Une fille artiste peintre et plasticienne qui explore différentes matières, la couleur, la lumière et le mouvement.

Un père, artiste peintre figuratif, dont les toiles racontent des histoires, des lieux et des atmosphères intemporelles.

Un frère, créateur de lampes et d’objets lumineux, qui sculpte la lumière et transforme chaque pièce en installation vivante.

Nous vous invitons à une expérience sensorielle et poétique, où les tableaux dialoguent avec les sculptures lumineuses et la beauté de l’environnement.

Cette exposition est l’occasion de découvrir des œuvres originales, de rencontrer les artistes, d’échanger sur leur démarche et de repartir avec un souvenir unique.

N’hésitez pas à appeler ou laisser un message si vous êtes perdu. .

Lieu-dit Montorge 3 route de Collonge Montagny-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 28 69 21 armellemourier02@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entre Cour et Jardin

L’événement Entre Cour et Jardin Montagny-lès-Buxy a été mis à jour le 2026-07-15 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II