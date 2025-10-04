Entre cour et jardins week-end #3 Plombières-lès-Dijon

Entre cour et jardins week-end #3 Plombières-lès-Dijon samedi 4 octobre 2025.

Entre cour et jardins week-end #3

Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Pour sa 26ème édition, le festival se décline en trois rendez-vous, sur trois territoires différents, entre les Jardins de Barbirey sur Ouche, écrin de verdure dans lequel Frédéric Bonnemaison a créé le festival, le quartier des Grésilles, sur lequel le Dancing est implanté, et les alentours du Lac Kir, avec la maison éclusière Au Maquis comme centre de gravité.

Neuf équipes artistiques, un laboratoire de recherche réunissant de jeunes diplomé·e·s en paysage ou chorégraphie, et un brass band local seront les stimulateur·rice·s de sensations de cette édition qui a comme fil conducteur notre rapport au vivant et notre capacité à nous émerveiller. .

Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 billetterie@ledancing.com

English : Entre cour et jardins week-end #3

German : Entre cour et jardins week-end #3

Italiano :

Espanol :

L’événement Entre cour et jardins week-end #3 Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2025-08-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)